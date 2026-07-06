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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: 2.8 تريليون جنيه استثمارات لتطوير العاصمة خلال 12 عاما

محافظات
محافظات
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن العاصمة شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الـ12 الماضية، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى تنفيذ آلاف المشروعات في مختلف القطاعات.

محافظ القاهرة 

وأوضح محافظ القاهرة،  أن القاهرة تعدأكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، وتصل مساحتها إلى 3085 كيلومترا مربعا، فيما تبلغ المساحة المأهولة نحو 980 كيلومترًا مربعًا، لافتا إلى أن الزيادة في المساحة المأهولة جاءت نتيجة التوسع العمراني وإنشاء المدن والمحاور السكنية الجديدة خلال السنوات الـ12 الأخيرة.

وأضاف أن المحافظة شهدت تنفيذ 9238 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 208 تريليونات جنيه، منها 7788 مشروعًا تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة 92.383 مليار جنيه، بينما يجري تنفيذ 1450 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 116.390 مليار جنيه، بما يعكس حجم التنمية التي تشهدها العاصمة في مختلف القطاعات.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ محافظ القاهرة العاصمة

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