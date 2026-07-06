فتحي سند بعد خروج البرازيل من كأس العالم: الكبار يتساقطون

علق الناقد الرياضي فتحي سند على خروج منتخب البرازيل من مونديال العالم بعد الخسارة أمام النرويج.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "الكبار يتساقطون البرازيل يودع المونديال باداء “فضيحة” وهالاند يكتب نهاية انشيليوتى !!".

ونجح منتخب النرويج في الفوز على منتخب البرازيل، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأحد على ملعب متلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأحرز منتخب النرويج هدفا في الدقيقة 4 من عمر المباراة وتم إلغاؤه بداعي التسلل، فيما أضاع برونو جيماريش فرصة تقدم منتخب البرازيل في الدقيقة 14 بعد إهدار ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 80 أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود بلاده لتأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم.