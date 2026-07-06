إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شاب وطعن والدته في سوهاج إلى المفتي

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، فصلًا جديدًا من واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها مركز ساقلتة، بعدما قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم "ا.ج.ع"، 28 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل شاب والشروع في قتل والدته داخل منزلهما بقرية بني واصل.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لحين الفصل النهائي في القضية، التي أثارت حالة من الصدمة بين أهالي القرية بسبب تفاصيلها الدامية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بالعثور على شاب جثة هامدة داخل منزله بقرية بني واصل التابعة لمركز ساقلتة، بينما كانت والدته غارقة في دمائها إثر تعرضها لعدة طعنات نافذة، لتنتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابة إلى المستشفى، فيما تم إيداع جثمان المجني عليه بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات التي أجرتها فرق البحث الجنائي أن المتهم خطط للجريمة مسبقًا، مستغلًا هدوء ساعات الليل، حيث تسلل إلى منزل المجني عليهما، وما إن شاهدهما حتى انهال على الشاب بطعنات متفرقة باستخدام سكين، أصابت أجزاءً قاتلة من جسده، ليسقط غارقًا في دمائه وفارق الحياة في الحال.

ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، إذ توجه المتهم إلى والدة المجني عليه، وسدد إليها عدة طعنات متفرقة، قاصدًا إنهاء حياتها هي الأخرى، إلا أنها نجت من الموت بعد نقلها إلى المستشفى وتلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت التحريات أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة يعود إلى خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليهما، دفعته إلى اتخاذ قرار الانتقام منهما، لينفذ مخططه الدموي داخل مسكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تحيله إلى محكمة جنايات سوهاج.

وبعد تداول القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة والاطلاع على أدلة الإثبات، انتهت المحكمة إلى قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية خلال الجلسة المقبلة.