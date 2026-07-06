ناقد رياضي: حسام حسن لن يدافع أمام الأرجنتين.. وهذه تعليمات العميد

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن بعثة منتخب مصر تعيش أجواءً مثالية قبل مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم، مشيرًا إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به المنتخب في الولايات المتحدة، وثقة الجهاز الفني في تقديم مباراة قوية.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "إقامة منتخب مصر في مدينة أتلانتا أفضل كثيرًا من مقر الإقامة السابق في دالاس، لأنها منطقة هادئة وقريبة من الملعب، على عكس دالاس التي كان الفندق فيها وسط الزحام".

وأضاف: "هناك اهتمام كبير بمنتخب مصر هنا، بشكل لا يتخيله أحد، حيث حرصت الجماهير على استقبال البعثة فور وصولها، وظلت تهتف وتغني أمام الفندق، وتشعر وكأن هناك 120 مليون مصري في الولايات المتحدة".

وتابع: "الجالية المصرية في أمريكا من أرقى الجاليات، فهي تتميز بالالتزام والانضباط والرقي، وقدمت صورة مشرفة لمصر طوال البطولة، كما أن الجماهير المصرية نقلت ثقافة رائعة من خلال التزامها واحترامها في المدرجات".

وأوضح: "كريم حافظ أصبح جاهزًا لمواجهة الأرجنتين، ووجوده سيكون مهمًا، خاصة أنه سيتولى مواجهة ليونيل ميسي، كما يعود مهند لاشين للمشاركة بعد انتهاء فترة الإيقاف".

وأضاف: "هناك ثقة كبيرة داخل معسكر المنتخب، وحسام حسن طالب اللاعبين باللعب بشخصيتهم المعتادة، ونسيان اسم المنافس، وعدم التفكير في أنهم يواجهون منتخب الأرجنتين".

واختتم الحديدي تصريحاته قائلًا: "من خلال متابعتي للتدريبات، فإن منتخب مصر لن يتراجع للدفاع، بل سيهاجم ويلعب بصورة جيدة أمام الأرجنتين، كما سيكون لهيثم حسن دور مهم في المباراة، وسيعتمد حسام حسن على أسلوب متوازن، دون أي خوف أو رهبة من حامل اللقب".