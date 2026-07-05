وسيم أحمد: سعيت لإقناع هيثم حسن بتمثيل منتخب مصر.. ومشاركته تأخرت بسبب إجراءات «فيفا»

أكد وسيم أحمد، عضو لجنة اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللاعب هيثم حسن يحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية، فيما تعود أصوله إلى مصر من جهة والده، بينما والدته تونسية.

وقال وسيم أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن جهوده في متابعة اللاعبين من أصحاب الأصول المصرية بالخارج بدأت منذ عام 2008، عندما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة البحث عن هؤلاء اللاعبين للاستفادة منهم في دعم المنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أن من أبرز النجاحات في هذا الملف كان انضمام سام مرسي إلى منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم 2018، لافتًا إلى أنه واصل البحث حتى تم التعرف على هيثم حسن، الذي كان يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، وأصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الفرنسي وهو في السادسة عشرة من عمره.

وأضاف أنه تواصل بشكل مباشر مع أسرة هيثم حسن في محاولة لإقناعه بتمثيل المنتخب المصري، مؤكدًا أن اللاعب كان يمتلك جواز سفر مصريًا، إلا أنه كان بحاجة إلى استخراج جواز سفر مصري ساري وحديث حتى تُدرج بياناته رسميًا على نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يحق له تمثيل المنتخب المصري

وتابع أن تأخر مشاركة هيثم حسن في مبارياته الأولى مع منتخب مصر جاء بسبب استكمال إجراءات تغيير الجنسية الرياضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن يصبح موقفه القانوني مستوفيًا ويحق له تمثيل المنتخب المصري رسميًا.

