عمرو الحديدي: حسام حسن كتب تاريخا جديدا لمصر.. ونستطيع الفوز على الأرجنتين

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، أن ما يحققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 يعد إنجازًا تاريخيًا، مشيدًا بالعمل الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والذي قاد الفراعنة إلى مرحلة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل انطلاق البطولة.

قال الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا في التغطية الخاصة بكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، إن أكثر المتفائلين كان يتوقع اكتفاء منتخب مصر بالمشاركة في دور المجموعات، لكن ما حدث على أرض الواقع يؤكد أن هناك تخطيطًا وعملًا كبيرًا يقوده حسام حسن بالتعاون مع أفراد الجهازين الفني والإداري.

وأضاف أن بلوغ دور الـ16 يمثل إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أن حسام حسن نجح في كتابة صفحة جديدة وسط كبار منتخبات العالم، بعدما قاد الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة.

وأشاد لاعب الأهلي السابق بالمستوى الذي يقدمه ثنائي خط الوسط مروان عطية ومهند لاشين، مؤكدًا أنهما من أبرز عناصر المنتخب في البطولة، كما أن الأداء الجماعي للفريق شهد تطورًا واضحًا تحت قيادة حسام حسن، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

وأشار الحديدي إلى أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهاز الفني واللاعبين بعد التأهل لها أثر إيجابي كبير، موضحًا أنها منحت الجميع دفعة معنوية قوية لمواصلة المشوار في البطولة بروح عالية.

وأكد أن حسام حسن وإبراهيم حسن يعشقان مصر ويعملان بكل إخلاص من أجل رفع اسم الكرة المصرية، وهو ما انعكس على الروح القتالية والانضباط الذي ظهر به المنتخب في جميع مبارياته.

واختتم الحديدي تصريحاته بالتأكيد أن مواجهة الأرجنتين لن تكون سهلة، لكنه يثق في قدرة منتخب مصر على تحقيق المفاجأة، قائلًا: «نحن دائمًا نتميز في المباريات الصعبة، وأؤمن بأن منتخب مصر قادر على الفوز على الأرجنتين والتأهل إلى الدور ربع النهائي إذا حافظ اللاعبون على نفس الروح والإصرار الذي ظهروا به منذ بداية البطولة».