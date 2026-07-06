الجيزة.. شفط تجمعات مياه الصرف الصحي بشارع الحرية وردم حفر شارع الثلاثيني

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع عدد من الشكاوى الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي أسفرت عن تنفيذ العديد من الاستجابات الميدانية بمختلف القطاعات.

حيث تم رصد شكوى بشأن وجود طفوحات للصرف الصحي بشارع الحرية بمنطقة بشتيل، تم الدفع بسيارة لشفط تجمعات المياه، مع استمرار التنسيق والمتابعة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي حتى الانتهاء من معالجة المشكلة بصورة نهائية.

ورصدت محافظة الجيزة شكوى بشأن وجود حفر بشارع الثلاثيني الجديد، قامت الأجهزة المختصة بردم الحفر ووضع طبقة من السن، تمهيدًا لإعادة الشيء إلى أصله ورفع كفاءة الطريق، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى استمرار جهود التصدي لمخالفات البناء حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية من إيقاف أعمال بناء مخالفة بمنطقة (هـ) في حدائق الأهرام وإزالة الحوائط المخالفة ومصادرة الأبواب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم الاستجابة لشكوى بشأن قيام أحد الفريزة بافتراش رصيف شارع حسن محمد بجوار سور سنترال الهرم بحي الطالبية، حيث تم رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المخالفة.

وتمكنت محافظة الجيزة من التعامل مع شكوى خاصة بحرق مخلفات بشارع الريحاني ونزلة عمرو بن العاص حيث دفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمعدات اللازمة، وتم رفع المخلفات والتعامل الفوري مع الموقع للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

أضافة الي الاستجابة لشكوى بشأن وجود مخلفات بجوار الطريق الدائري عند سلم مسجد المدينة حيث تم رفع المخلفات بالكامل، مع استمرار المتابعة الدورية لضمان الحفاظ على نظافة الموقع وعدم تكرار تراكم المخلفات.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على أن محافظة الجيزة مستمرة في رصد وتلقي شكاوى المواطنين عبر مختلف قنوات التواصل والتعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة .