محافظ الجيزة يناقش خطط العمل ومتابعة مستوى الخدمات بأبو النمرس

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا لمناقشة خطط العمل بمركز ومدينة أبو النمرس ومتابعة انتظام تقديم الخدمات للمواطنين والوقوف على معدلات الإنجاز بعدد من الملفات الحيوية .

وخلال الاجتماع اطّلع المحافظ على نتائج أعمال مركز ومدينة أبو النمرس فيما يتعلق بملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي وإزالة المخالفات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية موجّهًا بسرعة الانتهاء من جميع الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.



كما تابع المحافظ جهود المركز في إصدار تراخيص المباني والمحال العامة مشددًا على سرعة الانتهاء من الملفات العالقة وبيان موقفها والبت فيها مع تقديم جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين وفقًا للقانون.



وفي قطاع النظافة وجّه محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لكافة القطاعات والتصدي لظاهرتي الفرز العشوائي والنباشين .



كما تابع أعمال طلاء وتجميل طريق مصر/أسيوط، ووضع صناديق القمامة بطريق مصر/أسيوط – قرية منيل شيحة.



كما تابع الدكتور أحمد الأنصاري تنفيذ مبادرة «ازرع شجرة» بالطرق والمحاور العامة بمدينة أبو النمرس لافتا أنه تم حتى الآن زراعة 500 شجرة بطريقي 6 أكتوبر والمنصورية بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار جهود المحافظة لزيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري والبيئي.



كما أطلع المحافظ على جهود المركز في التعامل مع الإشغالات وعدد المحاضر التي تم تحريرها موجّهًا بالتعامل الحاسم مع المخالفات، ومنع عودة الإشغالات ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .



جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومحمود زين شنب رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ونوابه.