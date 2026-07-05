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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لضمان حقوق الطلاب.. تعليم الجيزة تقر ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية| صور

سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة
سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة
أحمد زهران

عقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا لإقرار التعليمات النهائية الخاصة بأعمال تظلمات الشهادة الإعدادية تنفيذاً لتوجيهات، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، الدكتور أحمد الأنصاري؛ وفي إطار ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وصون حقوق الطلاب.

حضر الاجتماع محمد فايز، وكيل المديرية، وسهير عبد الرحمن، وكيل المديرية، إلى جانب الموجهين الأوائل وموجهي عموم المواد الدراسية، لمراجعة آليات العمل بما يضمن تحقيق أقصى درجات الدقة والنزاهة في المنظومة التعليمية.

وأكد سعيد عطية، أن مرحلة التظلمات تمثل امتدادًا أصيلًا لمنظومة الامتحانات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو ضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون نقصان، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة. وشدد سيادته على أن تحقيق العدالة والدقة يعد مسؤولية وطنية لا تقبل الاجتهاد أو التقصير.

وشهد الاجتماع التأكيد على مجموعة من الموجهات والتعليمات الصارمة، وتضمنت ضرورة تحري أعلى درجات الدقة في مراجعة أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب، وإعادة فحص كافة جزئيات الإجابة بكل حيادية ودون استثناء، والتأكد الدقيق من صحة رصد وتجميع الدرجات على كراسات الإجابة. وسرعة إنجاز أعمال التظلمات مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والمهنية، وتوحيد معايير المراجعة والتقييم بين جميع اللجان المختصة تحقيقًا للعدالة. والتطبيق الكامل لكافة الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال التظلمات.

وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة إن حق الطالب أمانة في أعناق جميع القائمين على أعمال المراجعة، وكل ورقة إجابة تستحق الفحص الدقيق بكل مسؤولية ومهنية، بما يعزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في نزاهة المنظومة التعليمية.

تأتي هذه الإجراءات الحازمة لتسهم بشكل مباشر في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان حصول كل طالب على مستحقاته كاملة، وبما يعكس احترافية الأداء والانضباط داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وأكد أن الجودة والتميز لا يتحققان إلا بالدقة المتناهية، مجددًا التأكيد على أن رسالة المعلم والموجه لا تقتصر على الجوانب التعليمية فحسب، بل تمتد لتشمل حماية حقوق الطلاب وترسيخ قيم النزاهة والإنصاف في المجتمع.

محافظة الجيزة تعليم الجيزة وزارة التربية والتعليم

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