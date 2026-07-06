محافظ الأقصر يبحث عشرات الشكاوى خلال لقاء اليوم المفتوح

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري يوم الإثنين من كل أسبوع، لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول العاجلة لها بما يتماشى مع القانون.

جاء ذلك بحضور حسن عبد الرحمن مدير الادارة العامة لخدمة المواطنين ، ورؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات المعنية والإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة .

وتم خلال اللقاء بحث ما يزيد عن ٦٠ طلب وشكوى مقدمة من قبل المواطنين حيث وجه محافظ الأقصر، كافة رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات بضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، مشددا على أنه سيتم محاسبة أي مسئول يتقاعس عن خدمة المواطنين أو حرمان أي مواطن من حقوقه.