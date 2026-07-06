تموين الأقصر يضبط 12.5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظورة التداول داخل مخزن غير مرخص

اعلن المهندس عبدالرازق محمد الصافى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ،انه تم تنفيذ أعمال حملة مكبرة بقيادة أحمد طه مدير إدارة تموين إسنا .

تم مداهمة أحد أوكار مهربى الدعم لتاجر أسمدة و مخصبات حيث تم ضبط كميه وقدرها 12.5 طن سماد زراعي مدعم مخصص للجمعيات الزراعية محظور تداوله بالاسواق بواقع 250 شيكارة اسمدة مدعومة لدى احد التجار في احد المخازن الغير مرخصة و تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم ضبط عدد 2 مخالفة إدارة منشأة دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة .

و فى مجال المخابز البلدية تم ضبط عدد 8 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار ، إلى جانب محاضر لمخبز إنتاج خبز نقص الوزن بمقدار 30 جرام ، ومخبز إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جرام، ومخبز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز عدم اعطاء فون الصرف للجمهور.