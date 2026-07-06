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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حقوق الإنسان.. مفتاح النجاح في عالم متغير ندوة بجامعة الأقصر

وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأقصر تقيم ندوة بعنوان " حقوق الإنسان .. مفتاح النجاح في عالم متغير"
وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأقصر تقيم ندوة بعنوان " حقوق الإنسان .. مفتاح النجاح في عالم متغير"
شمس يونس

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، عدة ندوات وورش عمل وحلقات نقاش مع طلاب جامعة الطفل، لتوعيتهم بحقوقهم وبناء وتطوير عقولهم وتوعيتهم ثقافيًا، بإشراف الدكتورة دعاء الصاوى منسق برنامج جامعة الطفل بجامعة الأقصر.

تضمنت الندوة حلقة نقاشية بعنوان " حقوق الإنسان .. مفتاح النجاح في عالم متغير"، قدّمها الدكتور محمد عبد المنعم القريفان استشاري التنمية والتخطيط الاستراتيجي.

وتناول القريفان خلالها مفهوم حقوق الإنسان للطلاب المشاركين، مؤكدًا أن احترام الحقوق والإلتزام بالواجبات يمثلان أساس بناء الشخصية الناجحة والمجتمع الواعي.

فيما تطرقت المحاضرة إلى أهم حقوق الإنسان، مثل الحق في التعليم والصحة والأمان والتعبير عن الرأي، مع ربطها بالمسؤولية المجتمعية وقيم الاحترام والتسامح.

بينما ألقت الدكتورة مروه حماد، لايف كوتش وأخصائي نفسي وأسري وتعديل سلوك ورشة عمل بعنوان " بيئة آمنة بلا تنمر"، وتحدثت خلالها عن تعريف " التنمر" وتعريفه، مع توضيح أنواعه المختلفة، والتي تشمل التنمر اللفظي، والجسدي، والنفسي، والإلكتروني، مع تقديم أمثلة توضح كل نوع.

كما تناولت حماد خلال الندوة الأسباب التي قد تؤدي إلى تكوين شخصية المتنمر، والتى تنقسم إلى أسباب شخصية، وأسرية، ومجتمعية، موضحةً تأثير كل منها في ظهور هذا السلوك.

كذلك استعرضت الندوة الآثار السلبية للتنمر على الضحية والمتنمر والبيئة، مثل انخفاض الثقة بالنفس، والقلق، وضعف التحصيل الدراسي، وتدهور العلاقات الاجتماعية.

واختُتمت الندوة بعرض مجموعة من الأساليب الفعالة لمواجهة ظاهرة التنمر، من أهمها نشر ثقافة الاحترام والتسامح، وتعزيز الحوار، والإبلاغ عن حالات التنمر، ودور الأسرة والمدرسة في دعم الطلاب وبناء بيئة آمنة يسودها التعاون والاحترام المتبادل.

كما أقيمت ورشة عمل عن " الحقوق النفسية للأطفال والمراهقين"، ألقتها أسماء خيري، أخصائي نفسي وتعديل سلوك، والتى أحتوت علي عدة مراحل للعمل مضمونها الوعي بالحقوق النفسية لدى الأطفال والمراهقين.

وأضافت خيري خلال الورشة أن الوعي بالحقوق النفسي تعد واحدة من آليات الدعم النفسي، موضحة أهمية الصحة النفسيه والأمان النفسي والحب والقبول، والإنتماء والتقدير وغيرها.

وأوضحت الأخصائي النفسي آليات فهم المشاعر، وكيفية التعامل معها وفهم الذات وتقديرها وتعزيز الثقة بالنفس، مؤكدة انها تؤدي إلى خلق لغة حوار وبناء جسور تواصل مع مجتمعاتهم المحيطة مما يُهيئ لهم التنشئة في بيئات آمنه صحية نفسية تساعدهم على تحقيق أهدافهم.

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