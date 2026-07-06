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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر: سرعة الانتهاء من ملفات التقنين وتكثيف الجهود لإنجازها

محافظ الأقصر يتابع منظومة تقنين أراضي الدولة ويوجه بسرعة إنهاء الملفات المتبقية
محافظ الأقصر يتابع منظومة تقنين أراضي الدولة ويوجه بسرعة إنهاء الملفات المتبقية
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة منظومة تقنين أراضي الدولة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض تقرير الإنجاز الخاص بالمنظومة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بكل مركز.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، وأملاك الدولة، ومنظومة التقنين، وإدارة نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من ملفات التقنين المتبقية، وتكثيف الجهود لإنجازها وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة مراجعة جميع الملفات بدقة واستيفاء المستندات المطلوبة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالعقود، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الملف الحيوي.

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