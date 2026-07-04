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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور الأحمدي عبد الفتاح خليل أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر

د. نظير عياد
د. نظير عياد
عبد الرحمن محمد

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الأستاذ الدكتور الأحمدي عبد الفتاح خليل، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر بالمنصورة، الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد مسيرةٍ علميةٍ زاخرةٍ بالعطاء في خدمة السنة النبوية وعلومها.

ويؤكد فضيلة مفتي الجمهورية أن الفقيد، رحمه الله، كان أستاذًا جليلًا ومحدثًا بارزًا، عُرف بسعة علمه، ورسوخ قدمه، ودقة منهجه في علوم الحديث، وإخلاصه في تعليم أبنائه وطلابه، فأسهم في تخريج أجيالٍ من الباحثين المهرة، وكان، إلى جانب ذلك، أنموذجًا للعالم الأزهري المشهود له بأدبه الرفيع وتواضعه الجم.

 ويتقدم فضيلة مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى علماء الأزهر الشريف وطلابه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}. 

مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة الأزهر الأسبق في وفاة والدته

كما تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة والدته الكريمة.

 

مفتي الجمهورية الدكتور الأحمدي جامعة الأزهر

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