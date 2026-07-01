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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية ينعى شهداء الواجب في حادث حريق منشية ناصر

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة

تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة في شهداء الواجب الذين ارتقوا إثر حادث الحريق بمنطقة منشية ناصر، وفي مقدمتهم اللواء محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إلى جانب ضابطين وأحد أفراد الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء واجبهم الوطني في مواجهة الحريق وحماية المواطنين.

مفتي الجمهورية ينعى شهداء الواجب في حادث حريق منشية ناصر

وأكد مفتي الجمهورية أن ما سطَّره شهداء الواجب من رجال الحماية المدنية يجسد أسمى معاني التضحية والإخلاص والفداء، ويعكس شرف الرسالة التي ينهض بها أبناء الوطن المخلصون في سبيل حماية الأرواح وصون الممتلكات، مشيرًا إلى أن تضحياتهم ستظل محل تقدير واعتزاز، وستبقى ذكرى بطولاتهم خالدة في وجدان الوطن.

وتوجه فضيلة مفتي الجمهورية بخالص الدعاء أن يتغمد الشهداء جميعًا بواسع رحمته، وأن يتقبلهم في عليين، وأن يجزيهم عن وطنهم خير الجزاء، وأن يلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم جميل الصبر.
{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الإفتاء شهداء الواجب في حادث حريق منشية ناصر حريق منشية ناصر

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