مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة الأزهر الأسبق في وفاة والدته

تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة والدته الكريمة.

وتوجَّه فضيلة مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والرجاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمَّد والدتنا الكريمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدَّمته من صالح العمل، وما أثمرته من تربيةٍ كريمةٍ أفرزت لنا عالمًا جليلًا مازال يفني عمره في خدمة الأزهر الشريف ونشر العلم، في ميزان حسناتها، وأن يُسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.