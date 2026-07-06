محافظ القاهرة: تحسين جودة حياة المواطنين هدف رئيسي في خطة تطوير العاصمة

قدم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة،التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسيد الفريق القائد العام للقوات المسلحة، بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية (الأوكتاجون).

وذلك خلال لقاء صحفيا مع ممثلي وسائل الإعلام، مساء بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة .

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة، أن رؤية المحافظة في التطور الحضري ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على التراث العمراني والتاريخي للعاصمة، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات بمختلف أحياء القاهرة