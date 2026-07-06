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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا.. ينهي أزمة طفح الصرف الصحي بشارع النجاح بعد استغاثة الأهالي... صور

حسم أزمة الصرف الصحي
حسم أزمة الصرف الصحي
ايمن رياض

استجاب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بشكل عاجل لاستغاثة أهالي شارع النجاح، بمنطقة كفر المنصورة بمدينة المنيا، بعد تضرر عدد من المنازل من طفح مياه الصرف الصحي ودخول المياه إلى البيوت، ما تسبب في معاناة كبيرة


ووجه المحافظ  بسرعة التعامل مع الأزمة، مكلفًا الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتوجه إلى موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة ورفع المعاناة عن المواطنين.

وعلى الفور، تحركت الجهات المختصة إلى شارع النجاح للوقوف على أسباب الأزمة، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط مياه الصرف الصحي، والعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها داخل الشارع والمنازل المتضررة.

من جانبهم، وجّه أهالي شارع النجاح الشكر إلى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على سرعة الاستجابة لاستغاثتهم والتدخل الفوري لحل الأزمة، مؤكدين أن تحرك الأجهزة التنفيذية السريع ساهم في رفع جانب كبير من المعاناة التي عاشوها خلال الساعات الماضية.

وأكد الأهالي أن الاستجابة السريعة تعكس حرص محافظ المنيا والأجهزة التنفيذية على متابعة شكاوى المواطنين، والتدخل الفوري لحل المشكلات التي تمس حياتهم اليومية، خاصة الأزمات المتعلقة بالمرافق والخدمات الأساسية

كان عدد من  أهالي شارع النجاح، بجوار مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة كفر المنصورة في مدينة المنيا، قدموا استغاثه للمسؤلين للتدخل السريع وإنقاذهم من أزمة طفح مياه الصرف الصحي التي تسببت في غرق عدد من المنازل بالشارع، وسط حالة من الاستياء والخوف بين السكان.

وقالوا في استغاثتهم ان الأزمة تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، بعدما تسربت مياه الصرف الصحي إلى داخل عدد من المنازل، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات، فضلًا عن تخوفهم من انتشار الأمراض بين الأطفال وكبار السن.

وأضافوا أن مياه الصرف غمرت بعض المنازل بشكل كبير، ووصل منسوب المياه داخلها إلى مستوى الركبة، الأمر الذي دفع بعض الأسر إلى مغادرة منازلها والنوم في الشارع، بعد أن أصبحت غير صالحة للإقامة بسبب المياه والرائحة الكريهة.
 

المنيا محافظ المنيا الصرف الصحي معاناة

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