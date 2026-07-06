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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: 141 ألف مستفيد من فعاليات قصور الثقافة خلال عام

فاعليات وندوات ثقافية
فاعليات وندوات ثقافية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان وتعزيز الوعي الوطني، باعتبار الثقافة أحد أهم أدوات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا شهدت خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026 حراكًا ثقافيًا وفنيًا واسعًا، أسهم في وصول الخدمات الثقافية إلى 141 ألفًا و126 مواطنًا بمختلف مراكز المحافظة، من خلال قصور وبيوت الثقافة والمكتبات الثقافية.

وأوضح المحافظ أن الأنشطة الثقافية والفنية التي نفذها فرع ثقافة المنيا جاءت في إطار استراتيجية الدولة لترسيخ قيم المواطنة والانتماء، ومواجهة الفكر المتطرف، واكتشاف ورعاية الموهوبين، ونشر الثقافة في القرى والنجوع، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار كدواني إلى أن المحافظة شهدت تنظيم العديد من الملتقيات الفكرية والندوات الثقافية، في مقدمتها الملتقى الإقليمي الثالث والعشرون لأدباء وسط الصعيد، الذي استضافته مكتبة مصر العامة تحت عنوان “الثقافة بين الهوية والتحولات الأدبية”، إلى جانب عشرات الندوات والمحاضرات التي تناولت قضايا المواطنة، ومواجهة العنف والتطرف، ونشر الفكر الوسطي، وتعزيز القيم الأخلاقية، والتوعية بمخاطر الإرهاب والإرهاب الإلكتروني.

من جانبها، أوضحت رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، أن الحصاد السنوي شهد تنفيذ برنامج متنوع من الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية، شمل الأمسيات الأدبية، والعروض المسرحية والموسيقية، وورش الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية، والأنشطة الموجهة للأطفال والشباب، بما أسهم في تنمية المواهب وترسيخ الهوية الثقافية.

وأضافت أن فرع الثقافة شارك في تنظيم العديد من الفعاليات الوطنية بالتعاون مع مجلس أمناء وجهاز مدينة المنيا الجديدة، ومديرية الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعدد من مؤسسات المجتمع، من بينها احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، واحتفاليات عيد الميلاد المجيد، والأنشطة الرمضانية، وندوات “سيناء.. حكاية وطن”، إلى جانب عروض فرقة المنيا للموسيقى العربية، والعرض المسرحي “من قتل البشتيلي” على مسرح قصر ثقافة مغاغة.

كما امتدت الأنشطة إلى القرى الأكثر احتياجًا من خلال المسرح المتنقل، الذي قدم عروضًا فنية وورشًا لاكتشاف المواهب، فضلًا عن تنفيذ ورش للأشغال اليدوية بقرى دمشير والقشاش وبني عبيد، إلى جانب استمرار التألق الفني لفرقة كورال أطفال المنيا في مختلف الفعاليات.

وشمل الحصاد أيضًا تنفيذ برامج توعوية حول القضايا السكانية، ومكافحة زواج القاصرات، والهجرة غير الشرعية، والتسرب من التعليم، بالإضافة إلى أنشطة موجهة لذوي الهمم وكبار السن، تضمنت ورشًا فنية ومحاضرات توعوية وفعاليات اجتماعية، تأكيدًا على دور الثقافة في تحقيق الدمج المجتمعي.

وفي إطار نشر المعرفة وتشجيع القراءة، تم افتتاح معرض ومنفذ دائم لبيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيت ثقافة ديرمواس، يضم مئات الإصدارات في مجالات الأدب والتاريخ والسياسة وكتب الأطفال بأسعار رمزية، دعمًا لجهود الدولة في نشر الثقافة وترسيخ عادة القراءة بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد اللواء عماد كدواني أن محافظة المنيا مستمرة في دعم الأنشطة الثقافية والفنية، باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان، وتعزيز الهوية الوطنية، وصناعة أجيال أكثر وعيًا وإبداعًا، بما يواكب رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
 

المنيا محافظ ندوات ثقافيه

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