السفير الأسترالي للبابا تواضروس: لمست روح التعايش السلمي في مصر طوال فترة عملي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، السيد أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة خدمته الدبلوماسية في مصر.

روح التعايش السلمي

أعرب السفير الأسترالي عن سعادته بقضاء أربعة أعوام في مصر، مشيرًا إلى أنه لمس خلال فترة عمله روح التعايش السلمي التي يتميز بها المجتمع المصري، كما حرص على لقاء قداسة البابا لتوديعه وتقديم الشكر على ما حظي به من تعاون خلال فترة خدمته.

من جانبه، أعرب قداسة البابا عن تقديره لجهود السفير، متمنيًا له التوفيق في مهامه المقبلة، متمنيًا أن يحرص على زيارت مصر مستقبلاً والاستمتاع بما تزخر به من مقومات سياحية وتاريخية وحضارية.