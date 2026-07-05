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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا أباكير يصلي القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس في السويد

صلاة القداس الإلهي
صلاة القداس الإلهي
ميرنا رزق

في أجواء روحية مملوءة بالفرح، صلى نيافة الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة أوبلانس فيسبي، شمال العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حضور كبير من أبناء الكنيسة.

وفي مستهل القداس، أتم نيافته طقس معمودية ثلاثة أطفال من أبناء الكنيسة، وفق الطقس الكنسي، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي عمت أسر الأطفال وجميع الحاضرين.

وشارك شعب الكنيسة في صلوات القداس في روح من الخشوع، مُعربين عن سعادتهم بمشاركة نيافة الأنبا أباكير لهم هذه المناسبة المباركة، والتي جمعت بين فرحة القداس الإلهي وسر المعمودية، أحد أسرار الكنيسة المقدسة.

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