مصرع 3 أشخاص غرقًا بشاطئ الكورنيش الجديد في مطروح

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، غرقًا بشاطئ الكورنيش الجديد بمدينة مرسى مطروح، وذلك رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الجهات المختصة بعدم نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات.

اسماء ضحايا الغرق

واستقبل مستشفى مطروح العام جثامين كل من شريف ا.م (49 عامًا) من محافظة القاهرة، وأنس ا.ع (14 عامًا) من محافظة الجيزة، وكريم ج.م (17 عامًا) من محافظة القاهرة، حيث تبين أن سبب الوفاة هو الغرق وتوقف عضلة القلب.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والتصريح بالدفن.

وتأتي هذه الحوادث بعد ساعات من تحذير مدينة مرسى مطروح للمواطنين والمصطافين من السباحة بالشواطئ المفتوحة، نظرًا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، حفاظًا على سلامة المواطنين، .