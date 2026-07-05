ضبط 120 رأس أغنام غير صالحة خلال حملة تموينية بمطروح

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح حملة رقابية مكبرة استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار تكثيف الرقابة على السلع الغذائية والتصدي للمخالفات التي تمس صحة المواطنين.



وجاءت الحملة بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور خالد شعيب محافظ مطروح، وقادها المحاسب عادل بيومي الهابط وكيل وزارة التموين، بمشاركة العقيد أحمد متولي رئيس مباحث التموين، والدكتور عمرو بخيت وكيل المديرية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، ومجلس مدينة مرسى مطروح، ومفتشي التموين.

ضبط 120راس

وأسفرت الحملة عن ضبط مكان يعمل دون ترخيص، تبين استخدامه في إعادة تدوير وتجهيز رؤوس الأغنام والماعز وأحشائها بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، .

التحفظ على المضبوطات

حيث تم التحفظ على 120 رأسًا من الأغنام والماعز، و60 كيلو جرامًا من الأحشاء، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لعرض الوقائع على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.