مدير تعليم مطروح: إعادة تأهيل مدرستين بالشراكة مع جمعية الأورمان قبل العام الدراسي الجديد

أكدت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، استمرار التعاون المثمر مع جمعية الأورمان والهيئة العامة للبترول في إطار دعم وتطوير المؤسسات التعليمية.

إعادة تأهيل مدرستين

وأشادت بالانتهاء من أعمال إعادة تأهيل مدرستي السادات الابتدائية و23 يوليو للتربية الفكرية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بنحو شهرين.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المشروع يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع الجمعية، ودعم منظومة المشاركة المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب.

وثمنت نادية فتحي جهود إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، برئاسة هدى إبراهيم، وفريق العمل المعاون، تقديرًا لما بذلوه من جهود في تنفيذ مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن أعمال التطوير شملت تجهيز المدرستين بحجرات للوسائل التعليمية ومناهل المعرفة، وتزويدهما بشاشات تفاعلية وسبورات ذكية لتيسير العملية التعليمية، إلى جانب إنشاء ملاعب خماسية مصغرة، بما يساهم في توفير بيئة تعليمية حديثة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المديرية ترحب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن تفعيل المشاركة المجتمعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.