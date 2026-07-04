قد تضر بصحتك.. 6 أماكن خطيرة لا تضع هاتفك فيها أبدا

رغم أن استخدام الهاتف الذكي أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، إلا أن خبراء صحة يحذرون من أماكن شائعة يضع فيها المستخدمون هواتفهم، لما قد تسببه من مخاطر صحية أو تأثيرات سلبية محتملة.

6 أماكن لا تضع فيها هاتفك

1. في الجيب:

يؤكد خبراء أن وضع الهاتف في الجيب أثناء تشغيله واتصاله بالشبكات اللاسلكية قد يؤدي إلى تعرض الجسم لمستويات أعلى من الإشعاع مقارنة بوضعه في حقيبة أو حافظة خارجية.

وتشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط محتمل بين إشعاع الهواتف ونمو الأورام، إضافة إلى احتمالية تأثيره على الحمض النووي والخصوبة لدى الرجال، وفقا لآراء طبية.

كما صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية إشعاعات الهواتف ضمن العوامل “المحتملة التسبب في السرطان”، كما أن الجلوس المطول على الهاتف في الجيب قد يرتبط بمشكلات في الظهر أو عرق النسا.

في الجيب

2. داخل حمالة الصدر:

تشير بعض الحالات والدراسات المحدودة إلى احتمال وجود صلة بين وضع الهاتف داخل حمالة الصدر ومخاطر صحية مثل سرطان الثدي، بسبب الإشعاع والاهتزازات، لذلك، يحذر خبراء من أن هذه الممارسة قد تكون غير صحية أيضا بسبب تراكم البكتيريا وتهيج الجلد، خاصة أثناء التمارين الرياضية.

3. في السرير أو تحت الوسادة:

النوم بالقرب من الهاتف أو وضعه تحت الوسادة قد يشكل مخاطر متعددة، أبرزها ارتفاع حرارة الجهاز واحتمال حدوث حريق في حالات نادرة، خصوصا أثناء الشحن.

كما أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات قد يؤثر على هرمون الميلاتونين ويضعف جودة النوم ويخل بإيقاع الساعة البيولوجية، وتشير جهات طبية إلى أن الهواتف تصدر إشعاعات كهرومغناطيسية منخفضة، مع استمرار النقاش حول آثارها الصحية طويلة المدى.

وضح الهاتف في السرير

4. أثناء الشحن:

ترك الهاتف موصولا بالشاحن لفترات طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارته، ما يؤثر سلبا على عمر البطارية، وتزداد المخاطر عند استخدام شواحن غير أصلية أو وضع الهاتف تحت وسائد أو أشياء تحبس الحرارة.

5. قريبا من الوجه:

الاستخدام المتكرر للهاتف بالقرب من الوجه ينقل البكتيريا بين الجلد والجهاز، ما قد يزيد من احتمالية ظهور حب الشباب وتهيج البشرة، إضافة إلى تأثيرات محتملة على الجلد. لذلك ينصح باستخدام السماعات لتقليل ملامسة الهاتف المباشرة.

ملامسة الهاتف للبشرة

6. في الحمام:

يحذر خبراء من استخدام الهاتف داخل الحمام، إذ تشير دراسات إلى أن جزيئات وبكتيريا قد تنتقل في الهواء بعد تنظيف المرحاض، ما قد يؤدي إلى تلوث الأسطح القريبة، حتى في حال عدم استخدام الهاتف مباشرة، فإن البيئة قد تكون غير صحية لوجوده داخل هذا المكان.