إصابة شخص في تصادم سيارتين على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي

أصيب شخص في تصادم سيارتين وونش على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي وتم نقل المصاب لمستشفى مطروح العام.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة النجدة بلاغات بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة معطلة وونش أثناء القيام بتحميل السيارة عل الونش بالكيلو 25، طريق مطروح الإسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقل سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ واستقبل مستشفى مطروح العام أحمد محمد صبحي صاحب السيارة المعطلة يعانى بقطع في الجبهة، وسحاجات بالجسم وتم تقديم الإسعافات اللازمة له، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.