مرسي مطروح: منع السباحة بالشواطئ المفتوحة لارتفاع الأمواج

حذرت مدينة مرسى مطروح في بيان رسمى اليوم الجمعة، المصطافين بعدم ممارسة السباحة بالشواطئ المفتوحة.

الشواطئ الغير آمنة وحددت مدينة مرسى مطروح بعدم نزول شواطى الابيض - أم الرخم - عجيبة " لعدم استقرار حالة البحر ، وارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر ، ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر ، وذلك طبقا لتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

ارتفاع الأمواج

وأعلن اللواء محمد رجب رئيس رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح عن ارتفاع الأمواج الي 2 متر مما يعرض حياة الجميع للخطر بعدم نزول البحر وممارسة السباحة بالشواطئ المفتوحة “ الابيض - أم الرخم - عجيبة ”.

وأشار إلى أنه يمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي “ روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام”.

شدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي الالتزام بضرورة عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة ، والالتزام بالتحذيرات خاصة للمصطافين والزائرين بالمزارات ، حفاظا علي أرواح الجميع .

ووجه اللواء محمد رجب لرؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف بضرورة التشديد علي عدم السباحة ونزول البحر من رواد الشواطئ والإلتزام بتعليمات مسئولي الشواطئ بالمتابعة الميدانية علي البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة.

وأوضح أننا غير مسئولين تماماً عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد بها خدمات او مسئولين للشواطئ بمدينة مرسي مطروح ونتمني لضيوف المدينة لكم قضاء وقت ممتع .

متابعة مستمرة

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .