انطلاق مبادرة "مطروح ترحب بزوارها" لاستقبال المصطافين بمنتجات البيئة

انطلقت فعاليات مبادرة "مطروح ترحب بزوارها"، اليوم /الخميس/، احتفالًا بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، في رسالة تعكس روح الضيافة الأصيلة التي تتميز بها المحافظة، وتؤكد جاهزيتها لاستقبال زوارها خلال الموسم الصيفي.

وشهدت المبادرة، التي أُقيمت أمام بوابة الكيلو 8 بمدينة مرسى مطروح، مشاركة عدد من شركات ومصانع المنتجات البيئية بالمحافظة، حيث جرى توزيع منتجات تشتهر بها مطروح، من بينها التمور والزيتون ومنتجاتهما، وغيرها على القادمين لمطروح سواء بأتوبيسات جماعية أو سيارات خاصة وأجرة في مبادرة تعكس الهوية التراثية والاقتصادية للمحافظة، وتسهم في الترويج لمنتجاتها المحلية المتميزة.

وأكد القائمون على المبادرة أن الهدف منها هو توجيه رسالة ترحيب صادقة لجميع زوار مطروح، وإبراز ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وتراثية، إلى جانب دعم الصناعات والمنتجات البيئية التي تمثل أحد أبرز عناصر التنمية المحلية.

حضر فعاليات المبادرة إيهاب نافع، مساعد المحافظ، ومحمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة. وتأتي المبادرة ضمن جهود المحافظة لتعزيز الصورة الحضارية لمطروح كواحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر، مع توفير أجواء استقبال تليق بزوارها من مختلف المحافظات.