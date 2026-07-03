إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح



أصيب 6 أشخاص، اليوم، في حادثين منفصلين إثر انقلاب سيارتين بطريق الإسكندرية - مطروح.

إصابة 3

وشهد الحادث الأول انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 20 بطريق مطروح الإسكندرية، ما أسفر عنه إصابة كل من: خيرالله ا.ع يعانى اشتباه كسر في الضلعين الخامس والسادس، وعادل ا.ع اشتباه كسر في الساق اليمنى، وأحمد م.ص جرح قطعي في الجبهة، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

الحادث الثانى

وفي الحادث الثاني، انقلبت سيارة أخرى بطريق الإسكندرية - مطروح، ما أسفر عن إصابة كل من: أماني ع.م تعانى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح بفروة الرأس، ومرام م.ع كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود م.ع يعانى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادثين.