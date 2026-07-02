إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بمدينة العلمين

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمدينة العلمين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار بالحادث

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، ، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وقام فريق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى أقرب مستشفى العلمين لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.