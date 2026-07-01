محافظ مطروح يوجه بالإسراع في أعمال تطوير الكورنيش وجزيرة باب البحر

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، خلال جولة مفاجئة، مديرية التموين لمتابعة الانضباط الوظيفي والإداري، موجهًا بمراجعة دفاتر ومنظومة حضور العاملين بجميع المديريات خلال شهر يونيو، والتأكد من انتظام العمل وحسن تقديم الخدمات للمواطنين.

تطوير باب البحر

كما تفقد المحافظ يرافقه العميد إيهاب نافع، مساعد المحافظ، واللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال تطوير الكورنيش الشرقي، ووجّه بتكثيف أعمال النظافة والإسراع في التنفيذ، إلى جانب متابعة إنشاء الجسر الخشبي المؤدي إلى جزيرة باب البحر،.

ووجه بسرعة تنفيذ أعمال الإنترلوك بمدخل الجزيرة، في إطار تطوير المنطقة واستغلالها سياحيًا استعدادًا لموسم الصيف.