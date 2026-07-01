العثور على جثمان غريق الترعة الجديدة بالحمام

تمكنت فرق الإنقاذ والغطاسون، اليوم، من انتشال جثمان شاب من محافظة سوهاج، لقي مصرعه غرقًا داخل ترعة الدلتا الجديدة بمنطقة جبل حامد، جنوب مدينة الحمام بمحافظة مطروح.



انتشال الجثمان

كانت عمليات البحث قد انطلقت عقب تلقي بلاغ يفيد بغرق الشاب في ترعة الدلتا الجديدة، بنطاق محطة رافع 11 بطريق جبل حامد، بالقرب من الطريق الإقليمي، حيث شاركت فرق الإنقاذ وعدد من الغطاسين والمتطوعين في أعمال التمشيط والبحث.



وبعد جهود استمرت لساعات، نجحت فرق البحث في العثور على جثمان الشاب وانتشاله من مياه الترعة، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية، فيما سادت حالة من الحزن بين الأهالي عقب انتهاء عمليات البحث بانتشال جثمان الشاب.