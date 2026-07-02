حالة من الاستياء بين طلاب مطروح بعد امتحان الكيمياء: «الأسئلة فوق المتوقع»

سادت حالة من الغضب والاستياء بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة مطروح، عقب انتهاء امتحان مادة الكيمياء، اليوم أعلى من المتوقع

حيث أكد عدد كبير منهم أن الامتحان جاء في مستوى أعلى من المتوقع، وتضمن أسئلة احتاجت إلى وقت أطول للتفكير والحل.

وقال عدد من الطلاب، عقب خروجهم من اللجان، إن الامتحان تضمن أجزاء وصفوها بـ«المعقدة»، مؤكدين أن الوقت المخصص لم يكن كافيًا للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها، .

وأضاف الطلاب أن الامتحان اشتمل على نقاط تتطلب تركيزًا كبيرًا، مؤكدين أن هناك أسئلة لم يتمكنوا من الانتهاء من حلها قبل انتهاء الوقت.

من جانبهم، أعرب عدد من أولياء الأمور، الذين تواجدوا أمام اللجان، عن قلقهم من مستوى الامتحان، مطالبين بمراعاة صعوبة الأسئلة عند أعمال التصحيح، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.