خالد الدرندلي: شعور الفوز لا يوصف وفخور باللاعبين

قال خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، إن شعور الفوز لا يوصف، ما تحقق هو إنجاز ونتشرف بأننا جزء من هذا الإنجاز التاريخي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الجمهور المصري متواجد دائما لدعم المنتخب، متابعا: نأمل أن نقدم مباراة جيدة أمام الأرجنتين والفوز في تلك المباراة ممكن بالعزيمة والإصرار.

واسترسل: اشكر لاعبي المنتخب وأطراف المنظومة على الالتزام واحترام تمثيل مصر في الخارج وتقديم أداء رائع، متابعا: الإعداد المسبق للمنتخب تسبب في تقديم أداء كبير للمنتخب.

وأوضح:" لدينا لاعبين مجتهدين ومتأكد من تلقيهم العديد من العروض العالمية بعد انتهاء البطولة، متابعا: رسالة الرئيس السيسي بثت في روحنا الشغف والإصرار.