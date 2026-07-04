قبل صدام ثمن النهائي.. ماذا يقول تاريخ مواجهات مصر والأرجنتين؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء يعد من أبرز قمم الأدوار الإقصائية لما يحمله من قيمة فنية وتاريخية كبيرة، إلى جانب المواجهة المنتظرة بين محمد صلاح وليونيل ميسي.

ويدخل المنتخبان المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة المشوار نحو ربع النهائي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين حيث سيكون الخاسر خارج البطولة، بينما يواصل الفائز حلم المنافسة على اللقب.

سجل المواجهات يميل للأرجنتين

ورغم التاريخ الطويل للمنتخبين، فإن المواجهات المباشرة بين مصر والأرجنتين ظلت محدودة للغاية، إذ التقيا في ثلاث مناسبات فقط نجح خلالها المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الفوز بجميع المباريات ليحافظ على تفوقه التاريخي أمام الفراعنة.

البداية من أولمبياد أمستردام

شهدت دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام عام 1928 أول مواجهة بين المنتخبين عندما فاز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 6-0 في الدور نصف النهائي قبل أن يواصل مشواره ويحصد الميدالية الفضية.

مواجهة ودية في استاد القاهرة

وبعد ثمانية عقود، تجدد اللقاء بين المنتخبين في مباراة ودية أقيمت على استاد القاهرة الدولي عام 2008، ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز بهدفين دون رد سجلهما سيرخيو أجويرو ونيكولاس بورديسو وسط حضور جماهيري كبير.

اللقاء الأخير في أولمبياد طوكيو

أما آخر مواجهة جمعت المنتخبين فكانت خلال منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020، حيث تفوق المنتخب الأرجنتيني بهدف دون مقابل في مباراة دور المجموعات.

كيف وصل المنتخبان إلى دور الـ16؟

بلغ منتخب مصر الدور ثمن النهائي بعد انتصار مثير على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ليحقق إنجازا تاريخيا ببلوغ الأدوار الإقصائية.

في المقابل، حجز منتخب الأرجنتين مقعده في دور الـ16 بعدما تغلب على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

ويدخل منتخب مصر المباراة بطموح إنهاء العقدة التاريخية أمام الأرجنتين وتحقيق أول انتصار في سجل المواجهات بين المنتخبين، بينما يسعى "راقصو التانجو" إلى مواصلة تفوقهم التاريخي والاقتراب خطوة جديدة من الحفاظ على لقب كأس العالم.

وتحمل المواجهة المنتظرة أكثر من عنوان، أبرزها الصدام الأول بين محمد صلاح وليونيل ميسي بقميصي المنتخبين في كأس العالم، في ليلة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.