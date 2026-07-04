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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنظمة ذكية وتقنيات حديثة.. أسرار تشغيل محطات مشروع «مستقبل مصر» بكفاءة عالية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

تواصل الدولة تنفيذ مشروعاتها القومية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في الرقعة الزراعية، وفي مقدمتها مشروع «مستقبل مصر»، الذي يعتمد على بنية تحتية متطورة ومنظومات تشغيل حديثة تضمن استدامة العمل وكفاءة الأداء. ويعد تأمين محطات المشروع من خلال أحدث تقنيات الحماية والتحكم أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار منظومة الري والطاقة، بما يدعم خطط استصلاح ملايين الأفدنة وزيادة الإنتاج الزراعي.

منظومة حماية متكاملة لضمان استقرار التشغيل

أكد المهندس عصام والي، مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر، أن محطات المشروع تعتمد على منظومة متطورة من أنظمة الحماية والتحكم، بما يضمن استمرار تشغيلها بكفاءة عالية حتى في حال حدوث اضطرابات أو تغيرات مفاجئة في شبكة الكهرباء.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المنظومة صُممت لضمان استقرار تشغيل المحطات وتقليل احتمالات الأعطال، بما يحافظ على استمرارية العمل دون تأثير على منظومة الري أو العمليات التشغيلية.

تقنيات حديثة لتعزيز كفاءة المحطات

وأشار والي إلى أن محطات المشروع تعتمد على استخدام مغيرات السرعات، إلى جانب تطبيق نظام الحماية الرباعية للطلمبات، وهي تقنيات تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمعدات، وتقليل تأثير الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على أداء المحطات.

وأضاف أن هذه الأنظمة تمثل جزءًا من منظومة تشغيل ذكية تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة، بما يتوافق مع أحدث المعايير الهندسية المستخدمة في المشروعات القومية الكبرى.

أنظمة تحكم رقمية لمراقبة الكهرباء

وأوضح مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر أن المشروع يضم لوحات تحكم كهربائية وأخرى تعمل بالحاسب الآلي، تتولى مراقبة مدخلات ومخرجات الكهرباء بشكل لحظي، بما يضمن الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المحطات.

وأكد أن أنظمة المتابعة الرقمية تتيح سرعة اكتشاف أي تغيرات أو أعطال محتملة والتعامل معها فورًا، الأمر الذي يعزز كفاءة التشغيل ويحد من فرص توقف المحطات.

المشروع يدعم الأمن الغذائي والتوسع الزراعي

ولفت والي إلى أن الهدف الرئيسي من جميع محطات ومكونات مشروع «مستقبل مصر» يتمثل في دعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة لاستصلاح وإضافة نحو 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية في مصر.

وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية، بما يواكب رؤية الدولة للتوسع الأفقي في الزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

واختتم عصام والي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع «مستقبل مصر» يجسد توجه الدولة نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشروعات الزراعية الكبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة البنية التحتية، ودعم خطط التنمية المستدامة التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

مشروع «مستقبل مصر» مستقبل مصر تعزيز الأمن الغذائي

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