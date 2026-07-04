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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

متصفحات جديدة تهز عرش آبل وجوجل.. أفضل بدائل لـ كروم وسفاري في 2026

أفضل بدائل متصفحي كروم وسفاري في 2026
أفضل بدائل متصفحي كروم وسفاري في 2026
شيماء عبد المنعم

دخلت حروب متصفحات الويب مرحلة جديدة هذا العام، لم يعد التنافس فيها مقتصرا على تحسين نتائج البحث، بل امتد ليشمل سباقا لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تنفيذ المهام داخل المتصفح والتصرف نيابة عن المستخدم.

ومع استمرار هيمنة متصفحي جوجل كروم وآبل سفاري على سوق متصفحات الويب عالميا، يبرز خلال عام 2026 عدد متزايد من البدائل التي تسعى إلى إعادة تشكيل تجربة التصفح عبر دمج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الخصوصية، ورفع مستوى الإنتاجية، بحيث لا يقتصر مفهوم التصفح على كونه نافذة لعرض المحتوى على الإنترنت، بل يصبح أقرب إلى مساعد ذكي قادر على تنفيذ المهام بالنيابة عن المستخدم.

أفضل بدائل متصفحي كروم وسفاري في 2026

 

سنستعرض فيما يلي أفضل بدائل متصفحي كروم وسفاري في عام 2026، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تصفح أكثر تطورا، تجمع بين السرعة، وتنفيذ المهام، وتعزيز الإنتاجية.

المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

1. متصفح Comet من بيربلكستي:


شركة بيربلكستي هي أحدث شركة ناشئة في هذا المجال تطلق متصفح ويب مدعوما بالذكاء الاصطناعي يسمى Comet، ويعمل كأداة بحث تعتمد على روبوت محادثة، ويمكنه تنفيذ مهام مثل تلخيص الرسائل الإلكترونية، تصفح صفحات الويب، وإنجاز مهام مثل إرسال دعوات التقويم، المتصفح متاح حاليا فقط لمشتركي خطة Max بسعر 200 دولار شهريا.

متصفح Comet من بيربلكستي

2. متصفح Dia من The Browser Company:
 

الشركة الناشئة المطورة لمتصفح Arc قدمت مؤخرا متصفح Dia، وهو متصفح يركز على الذكاء الاصطناعي ويشبه جوجل كروم لكن مع أداة دردشة ذكية مدمجة.


المتصفح متاح حاليا بنسخة تجريبية بالدعوات فقط، ويتيح للمستخدمين التنقل في الويب بسهولة أكبر، حيث يمكنه الاطلاع على المواقع التي زارها المستخدم وتلك التي سجل الدخول إليها، مما يساعده في تقديم معلومات وتنفيذ مهام، يمكنه شرح الصفحة الحالية، الإجابة عن أسئلة حول منتج، وتلخيص الملفات المرفوعة.

3. متصفح أوبرا Neon:

إضافة جديدة أخرى في سباق متصفحات الوكلاء الذكية هي Neon من أوبرا، والذي يتمتع بوعي سياقي ويمكنه القيام بمهام مثل البحث والتسوق وكتابة أجزاء من الشيفرة البرمجية، بل ويمكنه تنفيذ مهام حتى أثناء عدم استخدام الجهاز، المتصفح متاح على أجهزة macOS وويندوز.

متصفح أوبرا Neon

4. متصفح أطلس من OpenAI:
 

أطلقت شركة OpenAI مؤخرا متصفحها المدعوم بالذكاء الاصطناعي أطلس، والذي يتيح للمستخدمين سؤال ChatGPT عن نتائج البحث وتصفح المواقع داخل المحادثة بدلا من الانتقال إلى روابط خارجية. ويوجد أيضا “وضع الوكيل” لتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم، بدأ ظهوره على أجهزة macOS، ومن المتوقع وصوله إلى ويندوز وiOS وأندرويد قريبا.

5. متصفح Jatter:


متصفح مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح طرح أسئلة حول أي صفحة ويب، واستخراج رؤى وتوصيات شخصية بناء على نشاط التصفح، مع تطبيق ملاحظات مدمج يساعد في التلخيص واستخراج المعلومات.

متصفحات تركز على الخصوصية

1. متصفح Brave:


يعد متصفح Brave من أشهر المتصفحات التي تركز على الخصوصية، ويشتهر بحظر الإعلانات والمتتبعات، يعتمد نظام مكافآت باستخدام عملة رقمية اسمها (BAT)، حيث يمكن للمستخدمين اختيار مشاهدة الإعلانات مقابل مشاركة جزء من عائدها مع المواقع التي يدعمونها، كما يوفر VPN وأدوات ذكاء اصطناعي ومكالمات فيديو.

متصفح Brave

2. متصفح DuckDuckGo:


متصفح DuckDuckGo معروف بمحرك البحث الذي يحمل نفس الاسم. طور مؤخرا متصفحه ليشمل ميزات ذكاء اصطناعي مثل روبوت محادثة، إضافة إلى تحسينات في كشف الاحتيال مثل مواقع العملات الرقمية المزيفة والبرمجيات الخبيثة، كما يمنع التتبع والإعلانات.

متصفح DuckDuckGo

3. متصفح Vivaldi:


متصفح مبني على Chromium ويشتهر بإمكانية التخصيص العالية جدا لواجهة المستخدم، يمكن تغيير الشكل بالكامل وتفعيل أو تعطيل ميزات متعددة، مع أدوات إنتاجية مثل التقويم والملاحظات، إضافة إلى عدم تتبع المستخدم.

متصفحات متخصصة

1. متصفح Opera Air:


متصفح يركز على “الوعي الذهني” ويهدف إلى تحسين الصحة النفسية أثناء التصفح، ويشمل تذكيرات لأخذ فترات راحة وتمارين تنفس، إضافة إلى أصوات تساعد على التركيز أو الاسترخاء.

متصفح Opera Air

2. متصفح SigmaOS:

متصفح مخصص لنظام macOS يركز على الإنتاجية، ويعرض التبويبات بشكل عمودي مع إمكانية تنظيمها مثل قائمة مهام يمكن إكمالها أو تأجيلها، مع مساحات عمل لتنظيم النشاطات المختلفة، وميزات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة وإعادة الصياغة.

3. متصفح Zen Browser:

هو متصفح مفتوح المصدر يهدف إلى تقديم تجربة “هادئة” على الإنترنت، مع تنظيم التبويبات في مساحات عمل، ودعم عرض تقسيم الشاشة، وإضافات من المجتمع لتحسين التجربة مثل السمات والتخصيصات.

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