منافسة نارية مرتقبة.. أبرز هواتف يوليو 2026 تثير ترقبا غير مسبوق

رغم التراجع المتوقع في عدد الهواتف الذكية خلال يوليو 2026، بسبب ارتفاع تكاليف الذاكرة وأزمة أشباه الموصلات المستمرة، فإن الشهر لا يزال يحمل مجموعة من الإطلاقات المرتقبة من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، تشمل أوبو وناثينج وسامسونج وموتورولا.

أبرز إطلاقات الهواتف الذكية في يوليو 2026

1. أوبو تكشف سلسلة Reno 16 في 2 يوليو

تستعد شركة أوبو للإعلان عن سلسلة Reno 16 في 2 يوليو 2026، والتي تتضمن هاتفي Reno 16 وReno 16c.

وبالنسبة للمواصفات، سيأتي هاتف Reno 16 بشاشة AMOLED قياس 6.32 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة، إلى جانب زر ذكاء اصطناعي جديد باسم AI Snap Key لحفظ المحتوى بسرعة في نظام MindSpace.

ويضم الهاتف نظام كاميرات ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة (رئيسية، واسعة، وتقريب بصري 3.5x)، مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7 Gen 4، مع بطارية بسعة 6700 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 80 وات، إلى جانب مقاومة عالية للماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69 وIP69K.

أما هاتف Reno 16c فيأتي كخيار أقل سعرا، بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة، ومعالج ميدياتك Dimensity 7300-Energy، وبطارية أكبر بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع 80 وات.

Reno 16

2. Nothing Phone (4b) ينطلق 7 يوليو:

تستعد شركة ناثينج لإطلاق هاتفها الجديد Phone (4b) في 7 يوليو 2026، كأول جهاز ضمن سلسلة “B” الجديدة الموجهة لفئة أوسع من المستخدمين.

ويأتي الهاتف بتصميم يضم شريط إضاءة خلفي جديد باسم Glyph Bar، وشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز.

ويضم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى واسعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مع معالج Snapdragon 6 Gen 4 وذاكرة تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، وبطارية 5400 مللي أمبير مع شحن سريع 50 وات.

Nothing Phone (4b)

3. سامسونج تستعد لهواتف Galaxy Z القابلة للطي:

من المتوقع أن تكشف شركة سامسونج في 22 يوليو 2026 عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، والذي قد يشمل Galaxy Z Fold 8 وFold 8 Ultra وGalaxy Z Flip 8.

Galaxy Z Fold 8

ويأتي Fold 8 بتصميم جديد أكثر اتساعا، مع شاشة رئيسية 7.6 بوصة، وشاشة خارجية 5.4 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 4800 مللي أمبير.

أما نسخة Fold 8 Ultra فستحافظ على التصميم التقليدي لكنها ستقدم شاشة 8 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير مع نظام تبريد متطور.

ويأتي هاتف Galaxy Z Flip 8 بشاشة رئيسية 6.9 بوصة، وشاشة خارجية 4.1 بوصة، وبطارية 4300 مللي أمبير، مع استراتيجية معالجات مزدوجة تختلف حسب الأسواق.

Galaxy Z Flip 8

4. موتورولا تعود بسلسلة Razr 70:

تستعد موتورولا لطرح سلسلة Razr 70 في السوق الهندية خلال يوليو 2026، والتي تشمل النسخة العادية ونسخة Ultra.

ويأتي Razr 70 بشاشة داخلية 6.9 بوصة، ومعالج Dimensity 7450X، وبطارية 4800 مللي أمبير، مع كاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

أما Razr 70 Ultra فيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite، مع شاشة 7 بوصة بمعدل تحديث 165 هرتز، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم شحنا سريعا بقوة 68 وات.