لليوم الثاني.. مرسى مطروح تحذر المصطافين من السباحة بالشواطئ المفتوحة

حذرت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم،الاثنين المصطافين ورواد الشواطئ من السباحة بالشواطئ المفتوحة، وهي: الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، بسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ارتفاع الأمواج

وأكد اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أن ارتفاع الأمواج وصل إلى نحو مترين، ما يجعل السباحة في الشواطئ المفتوحة غير آمنة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات وعدم النزول إلى البحر لحين استقرار الأحوال.

الشواطي الامانة

وأشار إلى أن السباحة متاحة بالشواطئ الآمنة التي تتوافر بها خدمات الإنقاذ، وتشمل: روميل، والباسنت، والنخيل، وبحيرة كليوباترا، والليدو، ومطروح العام، والغرام.

وشدد رئيس المدينة على عدم نزول البحر بالمزارات السياحية، مؤكدًا أنها مخصصة للزيارة والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة، مع ضرورة الالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ حفاظًا على الأرواح.

كما وجه رؤساء الشواطئ بتكثيف المتابعة الميدانية ومنع نزول المواطنين إلى البحر بالشواطئ المفتوحة، مؤكدًا استمرار متابعة حالة البحر وإصدار التحذيرات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، لضمان سلامة المصطافين خلال موسم الصيف.