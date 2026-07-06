وزيرة الثقافة تستقبل وفد "يونيك مصر" لبحث مشروعات مشتركة وتجديد مذكرة التفاهم

استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم، وفداً من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية في مصر (يونيك مصر)، ضم كلاً من: إيزابيلا بوماريتو مديرة المشاريع، ورامي الدسوقي المدير المالي والإداري، وريم فؤاد مديرة التواصل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

​وأشاد وفد "يونيك مصر" برؤية وزيرة الثقافة الملهمة لتطوير المشهد الثقافي المصري، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، بما يرسخ مكانة مصر الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

​تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة و"يونيك مصر"، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم القطاع الثقافي والإبداعي في مصر، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة.

​وخلال الاجتماع، عرض وفد "يونيك مصر" مقترح إطلاق برنامج تجريبي لبناء القدرات تحت عنوان «أكاديمية يونيك»، بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ بهدف توفير فرص تدريب متخصص في مجال الإدارة الثقافية والفنية، مع التركيز على إشراك متدربين من عدة محافظات خارج القاهرة، بما يعزز العدالة الثقافية ويوسع فرص الوصول إلى برامج التطوير المهني.

​وسيوفر البرنامج نخبة من الخبراء والمدربين المتخصصين لتقديم الإرشاد والتوجيه للمشاركين أثناء تطوير مشروعاتهم الثقافية، كما سيتضمن تقديم منح لعدد من المشروعات المتميزة؛ بهدف دعم تنفيذها على أرض الواقع وتعزيز أثرها المجتمعي.

​وأكد الجانبان أهمية الاستثمار في تنمية الكفاءات الثقافية ودعم الأجيال الجديدة من مديري المشاريع والعاملين في القطاع الثقافي، بما يسهم في تعزيز التنمية الثقافية المستدامة، وتوسيع فرص الوصول إلى البرامج الثقافية في مختلف المحافظات.

​كما ناقش الطرفان تجديد مذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة و"يونيك مصر"، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة في عدد من المجالات الثقافية والفنية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة.

​واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق المشترك؛ من أجل تطوير مبادرات ثقافية مبتكرة تدعم المشهد الثقافي المصري، وتعزز التعاون الثقافي بين مصر وشبكة "يونيك" الثقافية.