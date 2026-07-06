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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتحاد الكرة : هيثم حسن مصري من أب أسواني ومعاه بطاقة وباسبور قومي

هيثم حسن
هيثم حسن
هاني حسين

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، أن ما أُثير حول اللاعب هيثم حسن سادته حالة كبيرة من اللغط، قائلًا: "اللي حصل في موضوع هيثم حسن كان فيه هري كتير، ومش وقته، إحنا عاوزين نركز في المباراة."


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "تناول الإعلام الكبير للموضوع دفع منتخب أستراليا للتقدم بشكوى إلى الفيفا، وردت عليه أن موقف اللاعب سليم."


وأوضح أن الفيفا رد بشكل واضح على الاستفسار الأسترالي، مؤكدًا سلامة جميع الإجراءات الخاصة بتمثيل هيثم حسن للمنتخب المصري، وعدم وجود أي مخالفة للوائح أو القوانين المنظمة لانتقال اللاعبين بين المنتخبات الوطنية.


وأضاف: "الناس فاكرة أن هيثم حسن واحد غريب عن مصر وبيتم تجنيسه، هو مصري من أب مصري أسواني، ومعاه بطاقة وباسبور مصري، ولدينا خطاب يشرح ذلك جنسية هيثم حسن لغاية دلوقتي مش ظاهرة على السيستم لكن معانا جواب بالتغيير واستفسرنا من الفيفا قالوا مفيش مشكلة..

هيثم حسن اخبار التوك شو منتخب مصر مصر الفراعنة

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