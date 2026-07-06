البرلمان العربي يهنئ جمهورية جزر القمر بعيد الاستقلال

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى جمهورية جزر القمر، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة العيد الوطني، الذي يوافق ذكرى استقلال البلاد.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطةً مضيئةً في تاريخ جزر القمر، وتجسد مسيرة الشعب في ترسيخ أركان الدولة وتعزيز جهود التنمية والاستقرار، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على جمهورية جزر القمر بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

كما أكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية جزر القمر، لا سيما على الصعيد البرلماني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.