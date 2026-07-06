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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الفئة المتوسطة.. iQOO Z11 Lite هاتف بمواصفات رائدة.. إليك أهم مواصفاته

iQOO Z11 Lite.
iQOO Z11 Lite.
لمياء الياسين

تُشير التقارير إلى أن شركة iQOO تعمل على هاتف جديد من سلسلة Z وهو  iQOO Z11 Lite. وقد رُصد الهاتف، الذي لم يُعلن عنه رسميًا، برقم الطراز I2510 ومعالج Dimensity 6300 على منصة Geekbench في شهر مايو الماضي . ويبدو الآن أن هاتفًا آخر من سلسلة Z قيد التطوير، حيث ظهر على نفس منصة اختبار الأداء.

مواصفات هاتف iQOO القادم 
 

على الجانب الآخر ظهر هاتف iQOO القادم، برقم الطراز I2514، في قاعدة بيانات Geekbench AI. وتشير البيانات إلى أنه يعمل بمعالج MediaTek MT6881، الذي يتألف من أربع نوى عالية الأداء بتردد 2.6 جيجاهرتز، وأربع نوى موفرة للطاقة بتردد 2.0 جيجاهرتز ومن المتوقع أ يأتي مزودا بمزودًا بمعالج Dimensity 7500  وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت وومن المتوقع أيضا أن يعمل بنظام Android 16، على الأرجح مع واجهة OriginOS 6. 

هاتف  iQOO Z11 Lite

أداءً قويًا للذكاء الاصطناعي

تشير نتائج اختبار Geekbench AI، التي بلغت 1174 (دقة أحادية)، و1757 (دقة نصفية)، و2926 (كمية)، إلى أنه من المتوقع أن يأتي الهاتف  بأداءً قويًا للذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه في المهام اليومية، مع توقع أن تعمل مهام الذكاء الاصطناعي الكمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة من المهام ذات الدقة العالية.
في السياق نفسه لا تتوفر حاليًا أي معلومات حول الاسم التسويقي النهائي للجهاز. يشير وجود هذه الشريحة إلى أنه قد يكون أقوى هاتف من سلسلة Z، متفوقًا بذلك على هاتف iQOO Z11 المزود بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع. ليس من المستبعد أن يُطلق الهاتف باسم iQOO Z11 Pro، ولكن يُنصح بالانتظار لمزيد من التقارير لتأكيد اسمه الرسمي.

شركة iQOO iQOO Z11 Lite ذاكرة وصول عشوائي هاتف iQOO Z11 معالج Snapdragon 7s ذكاء الاصطناعي

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