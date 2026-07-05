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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لماذا يسخن هاتفك الأندرويد في السيارة؟.. 3 أسباب وراء المشكلة

لماذا يسخن هاتفك الأندرويد في السيارة؟
لماذا يسخن هاتفك الأندرويد في السيارة؟
شيماء عبد المنعم

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تصبح الهواتف الذكية أكثر عرضة للسخونة الزائدة، خاصة داخل السيارة التي تعد من أكثر البيئات قسوة على الأجهزة. 

ويزداد الأمر سوءا مع اعتماد المستخدمين على الهاتف بشكل مكثف أثناء القيادة، سواء عبر تطبيقات الملاحة أو تشغيل الموسيقى أو ربط الهاتف بأنظمة مثل Android Auto.

أسباب خفية لارتفاع حرارة هاتفك داخل السيارة في الصيف

ورغم أن التحكم في حرارة الجو أمر غير ممكن، إلا أن هناك العديد من العوامل “الخفية” التي تجعل الهاتف يعمل بجهد أكبر داخل السيارة، وبالتالي ترتفع حرارته بشكل ملحوظ، فيما يلي أبرز هذه الأسباب وكيف يمكن تقليل تأثيرها:

استخدام VPN بشكل مستمر يرهق المعالج

يلجأ الكثيرون إلى استخدام شبكات VPN للحفاظ على الخصوصية أثناء الاتصال بالإنترنت، لكن تشغيله بشكل دائم داخل السيارة قد يسبب ضغطا إضافيا على الهاتف.

أثناء القيادة، ينتقل الهاتف باستمرار بين أبراج الشبكات، ومع كل انتقال يحتاج VPN إلى إعادة إنشاء الاتصال وتشفير البيانات من جديد، ما يضع عبئا إضافيا على المعالج.

كما أن جميع البيانات تمر عبر نفق مشفر، مما يزيد من استهلاك الموارد، قم بإيقاف تشغيل شبكة VPN أثناء القيادة أو استخدام ميزة “Split Tunneling” لاستثناء التطبيقات الأساسية مثل الخرائط والموسيقى.

هاتف أندرويد

شبكة 5G ترفع استهلاك الطاقة والحرارة

رغم سرعة 5G الكبيرة، إلا أنها تعتمد على ترددات عالية تتأثر بسهولة بالمسافة والعوائق، ما يجعل الهاتف يعيد البحث باستمرار عن أفضل إشارة أثناء القيادة.

هذا التنقل بين 5G وLTE بشكل متكرر يؤدي إلى استهلاك زائد للطاقة وارتفاع حرارة الجهاز، قم بالتحويل إلى شبكة 4G/LTE يدويا قبل القيادة لتقليل الضغط على المعالج والبطارية.

إعدادات هاتف أندرويد

تطبيقات كثيرة تتتبع موقعك في الخلفية

لا يقتصر استخدام الموقع على تطبيقات الملاحة فقط، بل تمتد الصلاحيات لتشمل تطبيقات الطقس والتسوق واللياقة البدنية وحتى بعض تطبيقات التواصل.

عندما تعمل هذه التطبيقات في الخلفية، فإنها تستهلك موارد إضافية وتزيد من نشاط المعالج دون حاجة فعلية أثناء القيادة، قم بمراجعة إعدادات الموقع في الهاتف وإيقاف الوصول غير الضروري أو جعله “أثناء الاستخدام فقط”.
 

تطبيقات كثيرة تتتبع موقعك في الخلفية
سخونة هاتف أندرويد في السيارة أسباب سخونة الهاتف ارتفاع حرارة هاتف أندرويد

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