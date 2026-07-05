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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محلية الشيوخ: توجيهات الرئيس حول انتخابات المحليات خطوة حاسمة لتعزيز المشاركة الشعبية ودعم التنمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون"، بالإسراع في الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات المجالس المحلية، تعكس حرص القيادة السياسية على استكمال البناء المؤسسي للدولة وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وقال رشاد، في بيان اليوم، إن إجراء انتخابات المحليات يمثل استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره، وخطوة محورية نحو تعزيز اللامركزية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

المجالس المحلية تعد خط الدفاع الأول عن مصالح المواطنين

وأضاف أن المجالس المحلية تعد خط الدفاع الأول عن مصالح المواطنين، لما تضطلع به من دور رقابي وتنموي مهم في متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، ورصد احتياجات الشارع، والمساهمة في وضع حلول واقعية للمشكلات اليومية، وهو ما يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرفع جودة الخدمات.

وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع اكتمال الإطار التشريعي المنظم للمحليات، بما يمهد لإجراء انتخابات تفرز كوادر وطنية قادرة على قيادة العمل المحلي، ودعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

إعداد كوادر مؤهلة لخوض الانتخابات

وأكد رشاد أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية في إعداد كوادر مؤهلة لخوض الانتخابات، بما يضمن وجود مجالس محلية قوية تمتلك الكفاءة والخبرة، وتكون شريكًا حقيقيًا في تحقيق التنمية، وتعزيز التواصل بين المواطن والأجهزة التنفيذية.

وأوضح أن الإسراع في إجراء انتخابات المحليات يمثل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في استكمال مؤسساتها الدستورية، وترسيخ مسار الإصلاح السياسي بالتوازي مع التنمية الاقتصادية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز استقرار الدولة المصرية.

الأوكتاجون مقر القيادة الاستراتيجية للدولة الأوكتاجون النائب عمرو رشاد مجلس الشيوخ انتخابات المحليات

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