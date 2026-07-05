مارجريت عازر نائبًا لعميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم (123) لسنة 2026، بتعيين الدكتورة مارجريت عازر عبدالملك إبراهيم نائبًا لعميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد.

وأكد القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من 6 يونيو 2026، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.

يذكر أن الدكتورة مارجريت عازر شغلت عصو مجلس النواب لدورات متعددة وشغلت منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الفترة من 2015 إلى 2025.

وحصلت الدكتورة مارجريت عازر على بكالوريوس التجارة، وليسانس الحقوق، وماجستير في إدارة الأعمال، وماجستير في القانون العام، بالإضافة إلى دبلومتي القانون العام والقانون المدني، كما تعمل محامية بالنقض ومستشارًا قانونيًا لعدد من المؤسسات التعليمية.

وعلى المستوى الحزبي، تولت العديد من المناصب القيادية داخل حزب الوفد، من بينها رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، وسكرتير عام مساعد، وعضو الهيئة العليا سابقًا.

وخلال مسيرتها البرلمانية، شاركت في إعداد ومناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وقانون المفوضية لمكافحة التمييز، وتعديلات قانون الحبس الاحتياطي، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب المشاركة في إعداد قانون التأمين الصحي الشامل.

كما كان لها حضور بارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث شغلت عضوية البرلمان الإفريقي وترأست لجنة المرأة بالانتخاب، كما كانت عضوًا بالاتحاد البرلماني الدولي ونائبًا لرئيس لجنة المرأة خلال الفترة من 2015 إلى 2020.

وشاركت في عدد من البرامج والمهام الدولية، من بينها برامج الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما عملت مراقبًا دوليًا في الانتخابات الأمريكية عام 2019، ومراقبًا في انتخابات البرلمان الأوروبي، وأسهمت في جهود الدبلوماسية الشعبية من خلال حزب الوفد.

وعلى صعيد العمل العام، شغلت منصب الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 2012 إلى 2018، وأسهمت في العديد من المبادرات والملفات المتعلقة بتمكين المرأة وحقوق الإنسان.