البدوي: انتهى عصر المجاملات والشللية والمحسوبية في تشكيلات الوفد

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، خلال لقائه بقيادات اللجنة العامة بمحافظتي البحيرة والغربية، أن هذا اللقاء يستهدف الاتفاق على معايير اختيار أعضاء اللجان العامة، بما يضمن وجود نماذج قادرة على تمثيل الوفد في كل محافظة وقسم ومركز وشياخة وقرية، موضحًا أن لجنتي الشباب والمرأة بكل محافظة تعتبران جزءًا من الهيئة الوفدية وليستا جزءًا من اللجنة العامة بالمحافظة، ويتم تشكيلهما بخلاف لجان الأقسام والمراكز.

وكشف "البدوي" بلغة الأرقام أن نسبة الحضور في الهيئة الوفدية في انتخابات رئاسة الوفد، يناير الماضي، بلغت 45% فقط (حضر 2589 من أصل 5761)، واصفًا تشكيل اللجان السابقة بأنها كانت تضم أسماءً تُستخدم للتفاوض والمساومة الانتخابية.

وأكد رئيس الوفد أنه لن يسمح بتكرار "تجربة الفشل" التي بدأت منذ عام 2022، ولا سبيل أمامي وأمام كل وفدي مخلص إلا إعادة الوفد إلى مكانه ومكانته التي يستحقها، ومن يجد في نفسه القدرة على إحداث نهضة حقيقية وواقعية فأهلًا به، ومن يريد أن يعيق العمل أو يحجز مكانًا لشيء في نفسه فلن أسمح بذلك، وأي تشكيلات ستكون أمامها فرصة لأن تثبت قدرتها وكفاءتها السياسية والتنظيمية، لتعيد الوفد إلى مكانته في نطاقها الإقليمي، وسوف أتابع بنفسي العمل في كل المحافظات، ومعي فريق عمل محترف على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة على المتابعة الدورية.

ونوه البدوي إلى أن نسبة الغياب في الجمعية العمومية بمحافظة البحيرة كانت لافتة (137 غائبًا مقابل 122 حاضرًا)، معلنًا أن قراره الجديد يستهدف الوصول بالعدد إلى 126 عضوًا فاعلًا، مؤكدًا أنه ليس مرشحًا لأي منصب، وأن حرصه الوحيد هو بناء جمعية عمومية حقيقية لا تُباع ولا تُشترى، بعيدًا عن نظام المحسوبية ووضع الموظفين أو الأقارب في القوائم الصورية. كما أكد أنه لا يملك رفاهية الوقت، حيث تلتزم الدولة بجدول انتخابي يبدأ في الأول من سبتمبر، مما يتطلب إنهاء تشكيل اللجان في جميع المحافظات خلال شهر يوليو.

وأضاف البدوي أنه استعان بالمهندس وسام عبد الباقي لوضع برنامج إلكتروني لضمان الشفافية في اختيار الأسماء التي تحظى بتوافق، مشددًا على أن أي محافظة ستشهد خلافات ستُستبعد مؤقتًا من الجمعية العمومية، لضمان بناء هيئة وفدية محترمة وقوية، خاصة أن رؤيته التنظيمية تشمل تشكيل "لجان متخصصة" تقابل وكلاء الوزارة في كل محافظة (كالصحة والتعليم)، بالإضافة إلى استحداث لجان للطلبة الوفديين، والقبائل، والعائلات المصرية، ولجان لخدمة المواطنين في كل مركز لربط الحزب بالمواطن.

وأشار رئيس الحزب إلى أنه على علم تام بكل التجاوزات التي تمت في الفترة السابقة، من ترك المقرات مغلقة، محذرًا من أنه سيتدخل لاستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، مع ترك حرية الاختيار النهائي للوفديين في مكاتبهم التنفيذية، منوهًا بأن لائحة النظام الداخلي للوفد، "الدستور الداخلي"، تحتاج إلى تعديلات شاملة لتتواكب مع العصر، داعيًا الأعضاء إلى إرسال ملاحظاتهم.

وأكد الدكتور السيد البدوي، في الاجتماع التالي للجنة الوفد بمحافظة الغربية، الذي ضم اللجنة المعاونة وأعضاء الهيئة البرلمانية الحاليين والسابقين، وأعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين، أن الحزب أعطى مهلة 45 يومًا لتشكيل اللجان وإجراء الانتخابات، ولم يحدث ذلك، وهو ما كشف عن وجود "فراغ تنظيمي" حاد، ورفض رئيس الوفد "إعادة إنتاج الفشل" والاستناد إلى اللائحة.

وأوضح البدوي أنه، بناءً على ذلك، اتخذ قرارًا وفقًا للمادة 31 من اللائحة بتعيين لجان مؤقتة للمحافظات بعد العرض على المكتب التنفيذي، بعدما تعذر إجراء الانتخابات، كما أن التوجه الحالي هو اختيار لجان فعلية، محذرًا من تحول عضوية الهيئة الوفدية إلى "كتل انتخابية" يساوم بها بعض رؤساء اللجان. كما أوضح أن عدد أعضاء لجنة المركز قد يتراوح بين 7 و11 عضوًا، بشرط أن يكونوا شخصيات جديرة بتمثيل الوفد ولهم سيرة ذاتية منضبطة.

وأكد الدكتور البدوي أن محافظة الغربية هي "بلد الزعماء"، أمثال سعد باشا زغلول، والنحاس باشا، وفؤاد باشا سراج الدين قبل إنشاء محافظة كفر الشيخ، ولذلك يجب أن تكون هي المنطلق والمثل لتشكيل لجان مصر كلها، مشيرًا إلى أهمية تفعيل "اللجان المتخصصة" (التعليم، والصحة، والزراعة)، على أن يقودها متخصصون قادرون على التعامل مع المسؤولين وخدمة المواطنين.

وأضاف أن الغربية ستشهد تشكيل أول "لجنة طلبة" لتعود إلى العمل الحزبي روح ما قبل عام 1952، بالإضافة إلى لجان المرأة والشباب والقبائل العربية، مشيرًا إلى أن الهيئة العليا قررت أن يكون التشكيل بنسبة 50% للوفديين القدامى و50% للعناصر الجديدة والشابة، مؤكدًا أن "المؤسسات التي لا تجدد دماءها تنتهي"، كما سيتم مراجعة جميع الأسماء المقترحة بدقة للتأكد من انتمائها الحقيقي للوفد.

وأشار إلى أن هذه المجموعات مسؤولة عن تقديم التشكيلات النهائية للمراكز خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا، استعدادًا لانتخابات الهيئة العليا المقبلة، مشددًا على ضرورة أن يكون الوفد جاهزًا وعلى الأرض في الشياخات والقرى والوحدات المحلية، مضيفًا أن الهدف هو استعادة قوة الوفد كحزب له مكانته وله جذور وطنية تشابكت مع الحراك الوطني الحديث، والذي كان من ثماره ثورة الشعب في 30 يونيو.

حضر اللقاء الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور محمد عبده، وفؤاد بدراوي، والمهندس حازم الجندي، نواب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، أمين الصندوق، واللواء إيهاب عبد العظيم، عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التواصل السياسي، والسيد الصاوي، ومحمد الصياد، وعادل التوني، أعضاء الهيئة العليا، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الوفد للجان الإقليمية والنوعية، والعميد محمد سمير، مساعد رئيس الحزب، والمهندس وسام عبد الباقي، رئيس لجنة التحول الرقمي للحزب، ومحمد مبروك، رئيس هيئة جيل المستقبل، ولفيف من قيادات وأعضاء اللجان العامة في المحافظات.