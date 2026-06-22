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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الوفد يحدد آلية تشكيل لجان المحافظات ويفتح باب العضوية للنوعيات

رئيس الوفد
رئيس الوفد
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، قرارًا رقم 143 لسنة 2026، بتشكيل اللجان العامة بالمحافظات وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة رقم (31) من لائحة النظام الداخلي، وذلك بعد موافقة الهيئة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 يونيو 2026.

وأشار رئيس الوفد، في المادة الأولى من القرار، إلى أنه يتم تشكيل اللجان العامة بالمحافظات وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة رقم (31) من لائحة النظام الداخلي، والتي تنص على أنه يجوز لرئيس الحزب، في حالة تعذر إجراء هذه الانتخابات لأي سبب من الأسباب، وبعد العرض على المكتب التنفيذي، إصدار قرارات بتعيين أعضاء هذه اللجان ومكاتبها بصورة مؤقتة ولفترات محددة.

 تشكيلات اللجان العامة لقدامى الوفديين

وخصص رئيس الوفد، في المادة الثانية من قراره، 50% على الأقل من عدد أعضاء كل لجنة عامة لقدامى الوفديين.

كما لفت الدكتور السيد البدوي إلى أنه بعد موافقة المكتب التنفيذي على تعيين اللجان العامة وفقًا للضوابط وعدد الأعضاء، والتي سوف تُحدد لكل محافظة، يتم اختيار المكتب التنفيذي بالاقتراع السري من أعضاء اللجنة العامة بالمحافظة، وتحت إشراف السكرتارية العامة للوفد، وجاء ذلك في المادة الثالثة.

وأكد، في المادة الرابعة من القرار، أنه يتم فتح باب الترشح لعضوية اللجان النوعية في المحافظات، وترسل الطلبات على رقم الواتساب الخاص بالحزب (01023944067)، أو عبر البريد الإلكتروني ([[email protected]](mailto:[email protected]))، مرفقًا بكل طلب سيرة ذاتية تفصيلية.

كما أعلن أن جدول أعداد اللجان العامة لكل محافظة وفقًا للتقسيم الإداري الذي يحدد عدد المراكز، كالتالي:

محافظة القاهرة 322 عضوًا، الجيزة 133 عضوًا، الإسكندرية 56 عضوًا، الدقهلية 140 عضوًا، الشرقية 119 عضوًا، البحيرة 126 عضوًا، القليوبية 91 عضوًا، الغربية 112 عضوًا، المنوفية 91 عضوًا، كفر الشيخ 91 عضوًا، الوادي الجديد 42 عضوًا، الفيوم 56 عضوًا، بني سويف 56 عضوًا، المنيا 70 عضوًا، أسيوط 91 عضوًا، سوهاج 98 عضوًا، قنا 70 عضوًا، الأقصر 42 عضوًا، أسوان 49 عضوًا، دمياط 42 عضوًا، بورسعيد 49 عضوًا، الإسماعيلية 77 عضوًا، السويس 35 عضوًا، شمال سيناء 56 عضوًا، جنوب سيناء 63 عضوًا، مطروح 84 عضوًا، البحر الأحمر 49 عضوًا، وذلك بإجمالي عدد أعضاء اللجان العامة بالمحافظات البالغ 2310 أعضاء.

الدكتور السيد البدوي الوفد تشكيلات اللجان العامة

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