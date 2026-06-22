رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ: دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات تستوجب تحرك حكومي لإجراء تعديلات على القانون

قال طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المقدمة من النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تمثل امر بالغ الأهمية .

وأوضح عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لدراسة الأثر التشريعي بشأن قانون الشركات أن اهمية الدرساة تتعلق بعدة اسباب الأول يتمثل في أن الدراسة مقدمة من وزيرة استثمار سابقة عاصرت عن قرب التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار والشركات، بما يمنحها رؤية عملية وخبرة تنفيذية تعزز من قيمة الدراسة ونتائجها.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد أن السبب الثاني يرجع إلى أن النائبة سحر نصر تعد من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، الأمر الذي يضفي أهمية إضافية على ما تضمنته الدراسة من توصيات ومقترحات.

وأشار عبد العزيز إلى أن الدراسة في مضمونها ومخرجاتها تبدو أقرب إلى مشروع تعديل تشريعي متكامل، وليس مجرد تقييم للأثر التشريعي، لما تتضمنه من معالجة واضحة للثغرات والتحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بسرعة التحرك لإجراء تعديلات على قانون الشركات القائم، بما يسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، ويعالج المعوقات التشريعية التي قد تحد من قدرة الشركات على التوسع وجذب رؤوس الأموال، مؤكدًا أن تحديث التشريعات الاقتصادية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصرية.