برلماني: دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات خطوة ضرورية لمعالجة التشوهات وتحسين بيئة الاستثمار

أكد عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية دراسات الأثر التشريعي فى مجلس الشيوخ، مشيداً بأول دراسة تقدمها الدكتورة سحر نصر وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فى دور الانعقاد الأول فى الفصل التشريعى الثانى.

وقال إن دراسات الأثر التشريعى والدراسات البرلمانية من أهم الأدوات البرلمانية لمجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قدموا أهم الدراسات فى الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ ومنها الضريبة على العقارات وفض التشابكات المالية الحكومية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وأضاف خليل، أن الدراسة الحالية للقانون 159 لسنة 1981 الخاص بتأسيس الشركات تعد ضرورة لتقادم القانون ومعالجة التشوهات من أجل تحسين بيئة الاستثمار، ومعالجة تشوهات التقادم، وأيضاً تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقييم وتقليل الفترة المحددة لذلك من 60 يوم إلى 30 يوماً.

وطالب خليل بضرورة قيام الحكومة بدورها فى تحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتابع: في بعض الدول العربية يستطيع المستثمر إنشاء شركة أون لاين، ولذلك يجب تحقيق التحول الرقمى والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في دعم تعزيز مناخ الاستثمار والتيسير على المستثمرين.

وقدم عماد خليل، في كلمته خلال الجلسة، التهنئة للشعب المصرى بحلول العام الهجرى الجديد، كما قدم التهنئة للشعب المصرى بمناسبة فوز المنتخب المصرى لكرة القدم على منتخب نيوزيلندا فى منافسات كأس العالم لكرة القدم وتحقيق الفوز الأول فى تاريخه فى منافسات كأس العالم وتصدره لمجموعته، وتمنى له الوصول فى المنافسة لأعلى الدرجات.